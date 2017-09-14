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«Работа президента мне по душе», - Нурсултан Назарбаев

14.09.2017 18:46   805   0

Глава Казахстана в ходе встречи с отечественными и зарубежными журналистами в Акорде рассказал о сложностях в работе на посту президента страны.

«Работа президента - это не только подписи под указами или законами, или встречи. 90% находится за пределами видимости СМИ. Тяжелый труд, по личному опыту знаю, требующий крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии. Конечно, выдерживать помогает то, что эта работа по душе», - цитирует Sputnik Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Президент отметил, что на этой работе надо работать и ночью, и днем, "это действительно трудно", но он привык.

«Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот так делайте и вы», - посоветовал журналистам президент.

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