«Работа президента мне по душе», - Нурсултан Назарбаев

Глава Казахстана в ходе встречи с отечественными и зарубежными журналистами в Акорде рассказал о сложностях в работе на посту президента страны.

«Работа президента - это не только подписи под указами или законами, или встречи. 90% находится за пределами видимости СМИ. Тяжелый труд, по личному опыту знаю, требующий крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии. Конечно, выдерживать помогает то, что эта работа по душе», - цитирует Sputnik Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Президент отметил, что на этой работе надо работать и ночью, и днем, "это действительно трудно", но он привык.

«Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот так делайте и вы», - посоветовал журналистам президент.

Глава государства рассказал о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, об урегулировании сирийского конфликта, а также затронул вопрос о ситуации с Северной Кореей.

Н. Назарбаев: «Сказать, что ядерное оружие есть – это очень опасные игры»