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Работу Совбеза РК регламентируют законодательно

24.01.2018 10:13   983   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании приняли в работу проект закона "О Совете Безопасности Республики Казахстан" и сопутствующий ему пакет поправок в действующее законодательство.

"Законопроектом определятся правовой статус, компетенция, организация деятельности Совета безопасности Республики Казахстан", - пояснил, выступая на заседании, председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.

Сопутствующим пакетом поправок вносятся изменения в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов с целью приведения их в соответствие с проектом закона "О Совете Безопасности РК".

Совет Безопасности Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан является консультативно-совещательным органом, образуемым Президентом Республики Казахстан для выработки решений и содействия реализаций главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

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Действующее Положение о Совете Безопасности утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88.

Свою историю Совет Безопасности ведет с 1991 года, когда Указом Президента Казахской ССР от 21 августа был образован Совет Безопасности Казахской ССР, который позднее Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 1993 года был преобразован в Совет Безопасности Республики Казахстан.

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Определены четыре основные задачи Совета Безопасности. Это определение основных направлений защиты национальных интересов:

- выявление угроз национальной безопасности, выбор средств и методов по обеспечению национальной безопасности страны;

- разработка основных направлений стратегии безопасности страны и организации подготовки государственных программ по вопросам национальной безопасности;

- внесение предложений и рекомендаций Президенту Республики Казахстан для принятия решений по вопросам внутренней, внешней и военной политики в области обеспечения национальной безопасности и мерам по реализации этих решений, а также по повышению эффективности деятельности государственных органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства;

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- подготовка рекомендаций по заключению, исполнению и денонсации международных договоров Республики Казахстан, затрагивающих национальные интересы.

Совет Безопасности координирует деятельность силовых структур, центральных и местных исполнительных органов, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Председателем Совета Безопасности является Президент Республики Казахстан.

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Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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