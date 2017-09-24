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Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США

24.09.2017 15:46   575   0

Очередным шагом в обострении отношений США и КНДР стала публикация видеоколлажа, на котором северокорейские ракеты как бы уничтожают авианосец и самолеты ВВС США.

Острый дипломатический конфликт между Вашингтоном и КНДР, в ходе которого стороны обменялись угрозами и оскорблениями на высшем уровне, продолжился в медиапространстве: северокорейский сайт DPRK Today («КНДР сегодня») опубликовал пропагандистский видеоколлаж, в котором ракеты Северной Кореи как бы уничтожают американские самолеты B-1B и F-15, а также авианосец USS Carl Vinson.

Скриншот видео с сайта DPRK Today

Фильм, который сопровождается титрами и бодрой музыкой, начинается с демонстрации фотографий выступления президента США Дональда Трампа перед американскими военными. Далее авторы картины смонтировали фотографии американских самолетов и видео реальных пусков северокорейских ракет. Далее с помощью довольно грубой компьютерной графики показано «уничтожение» самолетов США, а авианосец Carl Vinson «гибнет» от ракеты, запущенной с подводной лодки.

За день до этой публикации американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15  Eagle пролетели вблизи границы с Северной Кореей. В Пентагоне объяснили, что военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и таким образом продемонстрировали, какие у США есть военные возможности. Самолеты пролетели к северу от демилитаризованной зоны, которая разделяют Северную и Южную Кореи. B-1B Lancer вылетел с военной базы Гуам, а истребители F-15 Eagle, которые сопровождали бомбардировщики, — с Окинавы в Японии.

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Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем
Ким Чен Ын
Лидер КНДР
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