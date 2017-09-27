Референдум о независимости Иракского Курдистана вновь взбудоражил мир

Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана напугало страны Среднего Востока. «Къ» попытался разобраться в перипетиях курдского вопроса и вероятных угрозах появления очередной горячей точки для Республики Казахстан.

Анатолий Иванов-Вайскопф

В начале последней сентябрьской недели информационные агентства всего мира сообщили об активизации роста стоимости эталонных марок нефти. К примеру, 25 сентября нефть котировки Brent впервые с лета 2015 года вплотную подошла к отметке в $60 за баррель. Считается, что главной причиной роста цен на нефть стало соблюдение соглашения о сокращении ее добычи, которое ОПЕК и присоединившиеся, не входящие в нее, страны – экспортеры черного золота, включая Россию и Казахстан, подписали в конце 2016 года. Вместе с тем нельзя исключать, что свою роль в наблюдаемом ныне увеличении цен на нефть сыграли события, произошедшие на севере Ирака, где в минувший понедельник, 25 сентября, состоялся референдум о провозглашении независимости Южного (Иракского) Курдистана.

Невероятное единодушие

По сообщению официального представителя Высшей независимой избирательной комиссии Ширвана Зарари, за независимость от Багдада проголосовали более 3 из 5 млн жителей иракского региона Курдистан. Результаты голосования впечатляют. На поставленный референдумом вопрос «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдистанские районы, не включенные в состав региона Курдистан, стали независимым государством?» положительно ответили более 98% имеющих право голоса жителей столицы Южного Курдистана – полуторамиллионного города Эрбиль. Безоговорочное преимущество сторонников независимости Курдистана зафиксировано и в городах Сулеймания с населением около 950 тыс. человек, Дахук (300 тыс.), Рания (200 тыс.) и Закхо (190 тыс.). О своем вхождении в состав независимого Южного Курдистана в тот же день объявили и в нефтяной столице Ирака – городе с миллионным населением Киркук, который с июня 2014 года контролируется подразделениями курдского военизированного формирования пешмерга и боевыми отрядами запрещенной в Казахстане Рабочей партии Курдистана. Активное участие в голосовании за независимость Южного Курдистана приняли и родившиеся на севере Ирака курды из-за рубежа. При этом никто из них не усомнился в своевременности проведения референдума, учитывая, что в Эрбиле о своем желании отделиться от Ирака заявили еще в начале 2005 года.

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«Решение по проведению референдума принято и уже претворено в жизнь. Курды Южного Курдистана посчитали, что время его подошло. Конечно, решения подобного рода несут в себе определенные риски, но их принятие зависит от готовности инициаторов упорно отстаивать свою позицию, включая готовность защищать свой суверенитет в случае возникновения угроз», – поделился с «Къ» своими наблюдениями за проведением референдума в Иракском Курдистане председатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России Фархат Патиев. При этом он особо подчеркнул, что проведение референдума, несмотря на многочисленные дискуссии в курдском сообществе, поддерживает абсолютное большинство этнических курдов. «Неважно, турецкие, иранские, сирийские или иракские, европейские, российские или американские это курды. Есть вопросы, по которым они, невзирая на политические предпочтения, имеют одинаковую позицию», – заметил Фархат Патиев.

Для одних мечта, для других – угроза

Здесь надо заметить, что главная суть «одинаковой позиции курдов» известна уже очень давно. Речь идет о давнем желании этого народа, численность которого только в странах Среднего Востока, по разным оценкам, составляет от 25 до 35 млн человек, создать единое курдское государство, объединив территории Южного (север Ирака), Восточного (северо-запад Ирана), Северного (восток Турции) и Западного (север Сирии) Курдистана. Соответственно, приобретение независимости Южным Курдистаном большинством этнических курдов воспринимается как первый шаг к осуществлению своей давней мечты.

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Но что для одних мечта, для других – угроза территориальной целостности государства. Неудивительно, что не только в Багдаде, но и в Анкаре достаточно нервно отреагировали на проведение референдума о независимости Южного Курдистана. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не только допустил перекрытие поставок нефти по трубопроводу и нефтевозами в порт Джейхан с севера Ирака, но и не исключил проведение широкомасштабной военной операции против иракских курдов, заметив, что до последнего момента надеялся, что в Эрбиле «придут в себя». «Все закончится, как только Анкара перекроет нефтепровод. Если грузовики не смогут пересечь границу Турции и Ирака, то жителям курдской автономии будет нечего есть и надевать. Анкару вынуждают к этому шагу», – заметил президент Турции во время своего выступления на международной конференции омбудсменов в Анкаре 26 сентября, которая транслировалась в прямом эфире турецкого телевидения.

По словам г-на Эрдогана, до самого последнего момента в Турции ожидали, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани не допустит такую ошибку, как проведение референдума. «Видимо, мы ошибались. Это решение о проведении референдума было принято без каких-либо консультаций. Это предательство! Турция сегодня рассматривает все сценарии: от экономических санкций до мер военного характера. В числе прочих обсуждается вопрос закрытия воздушного пространства и сухопутных границ. Надеюсь, что необходимости во всем этом не будет и власти Курдской автономии в Ираке в скором времени образумятся и откажутся от своей авантюры», – подчеркнул Реджеп Эрдоган. При этом он не стал сообщать собравшимся в Анкаре омбудсменам о начавшихся с утра 26 сентября на юго-востоке Турции, в непосредственной близости от границ с Южным Курдистаном, совместных военных учениях Вооруженных сил Турции и Ирака.

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Либо мир, либо горячая точка

Впрочем, по мнению председателя совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России Фархата Патиева, курды не могут вечно оглядываться на нервную позицию Турции. «Курдский вопрос тогда никогда не решится. Желания и амбиции соседей не должны волновать расходящиеся стороны – это их внутренняя проблема. И если соседи не хотят, чтобы возникал аналогичный прецедент в их доме, им стоит в корне пересмотреть свою внутреннюю политику. Если на повестку дня вдруг встанет вопрос о распаде Турции и Ирана, то Южный Курдистан тут будет ни при чем», – заметил в своем комментарии «Къ» Фархат Патиев, отметив, что в настоящий момент представители различных курдских организаций пытаются вести переговоры с руководством ведущих стран мира с целью добиться признания независимости Иракского Курдистана. «Реакция на происходящее со стороны Анкары и Багдада может быть самой разной: от широкомасштабной изоляции до интервенции. Но все будет зависеть от позиции США, Великобритании, Франции, Германии и России», – подчеркнул Фархат Патиев.

Между тем обострение обстановки не только вокруг южной части Курдистана, но и на всей территории Среднего Востока, где доминирует курдское население, способно принести серьезные проблемы мировому сообществу в целом и Казахстану в частности. Помимо гарантированной лихорадки с ценами на нефть – на одном из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Киркук добывается до 1 млн баррелей нефти в день (что составляет половину от всей нефтедобычи Ирака, занимающего 4-е место среди поставщиков черного золота на мировые рынки) вполне вероятны сбои в грузоперевозках по так называемому южному транспортному коридору. Последнее особо неприятно для Казахстана и стран Центральной Азии, так как южный транспортный коридор позволяет в несколько раз быстрее доставлять грузы в наш регион из Турции и стран Средиземноморского бассейна, в обход враждующих между собой Украины и России. Учитывая, что, кроме Израиля, ни одна страна мира не приветствовала даже идею проведения референдума о независимости Южного Курдистана, а также решимость закаленных в сражениях с боевиками «Исламского государства» (запрещено в Казахстане. – «Къ») отрядов курдской самообороны отстоять свою государственность, вырисовываются далеко не радужные перспективы появления очередной горячей точки на Среднем Востоке. Остается только надеяться, что мировое сообщество все же найдет компромиссное решение, которое устроит как население Курдистана, так и правительства стран, в которых проживают курды.