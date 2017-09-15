Результатом "Астаны-6" может стать запуск четвертой зоны деэскалации конфликта в сирийском Идлибе

В МИД РК сообщили, что гаранты настроены на создание четвертой зоны деэскалации в Сирии, рассказал директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

"Все прекрасно понимаете, что ситуация в Сирии значительно поменялась. Все следят за новостями. В этой связи значение шестого раунда значительно повышается. Тем более с учетом того, что в настоящий момент стороны ведут переговоры о тех четырех зонах деэскалации. Хотел бы сказать, что все страны-гаранты данного процесса настроены на то, чтобы произошел запуск всех четырех зон деэскалации. Если до этого говорилось о создании только трех, то в данный момент стороны ведут переговоры о создании четвертой зоны деэскалации в Идлибе", — отметил директор департамента.

В последние два дня, по его словам, шли переговоры между странами-гарантами процесса о технической части создания зон деэскалации, а на сегодняшний день идет обсуждение ряда документов, которые предполагают запуск этих зон.

"Нужно регламентировать создание этих зон. Помимо этого, предполагается принятие ряда сопутствующих документов. Буквально сейчас появилась информация, что пленарное заседание предварительно ставится на 15.00, поскольку рассматривается положение", — добавил Айдарбек Туматов.

Он отметил, что в ходе пленарного заседания будет принято заявление стран-гарантов. Все участники ожидают конкретного результата данного раунда переговоров.

Напомним, очередной раунд сирийских переговоров стартовал в Астане в четверг, 14 сентября. Это уже шестая встреча по Сирии, в ходе которой планировалось рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в сирийском городе Идлибе.

Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.