Россия хочет создать свой интернет - независимый и "безопасный"

Совет безопасности Российской Федерации поручил Минкомсвязи и МИД РФ заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. Эксперты утверждают, что это возможно, только если создать в БРИКС отдельный интернет. По мнению чиновников, собственная система дублирующих корневых DNS-серверов позволит участникам группы стать независимыми от контроля международных организаций, таких как ICANN, IANA и VeriSign.

"…Серьезной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению. Сохраняется доминирование США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью интернет", - поясняется в материалах Совбеза, пишет РБК.

По мнению опрошенных изданием экспертов, создать собственную систему корневых DNS-серверов внутри БРИКС вряд ли получится. В "Техническом центре Интернета", который поддерживает DNS-инфраструктуру Рунета, сообщили, что это вовсе невозможно, так как DNS-система "иерархическая, и корень у нее может быть только один". Идея Совбеза, заявили в компании, может быть реализована только в случае создания "альтернативного интернета, независимого от существующего".

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Напомним, что система DNS связывает числовые IP-адреса с понятными человеку буквенными "именами" веб-сайтов. Без помощи DNS пользователям, к примеру, приходилось бы вводить в адресную строку браузера IP-адрес 80.247.32.206, а не легкозапоминаемый "псевдоним".

В основе системы лежат 13 корневых серверов, обеспечивающих работу доменов верхнего уровня, таких как .ru, .com или .org. Большая часть корневых DNS-серверов находится в США, еще несколько — в Европе и Японии. В России и других странах есть "зеркала", которые только дублируют информацию корневых серверов.

Регулированием вопросов, связанных с IP-адресами и доменными именами, занимается некоммерческая организация ICANN, которая была создана в 1998 году. Долгое время ICANN находилась под контролем Национальной администрации по телекоммуникациям и информации (NTIA) — подразделения Минторга США, однако с 1 октября 2016 года права администратора отошли к PTI — "дочке" ICANN, зарегистрированной в штате Калифорния. В России неоднократно подчеркивали, что контроль над ключевым компонентом инфраструктуры Интернета удерживает ICANN, а та, в свою очередь, управляется властями США.

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