Россия и лидеры ОПЕК обсудят выход США из ядерной сделки с Ираном

Обсуждение пройдет на Петербургском международном экономическом форуме 24-26 мая, сообщило Министерство энергетики ОАЭ.



«Министры двух стран выразили обеспокоенность в связи с волатильностью рынка, вызванной недавними геополитическими событиями, несмотря на широкое предложение. Они договорились продолжить консультации и пристально следить за рынком нефти и пообещали работать вместе с другими производителями в рамках установленных механизмов, а также с основными потребителями для обеспечения стабильности рынка», - говорится в сообщении на сайте министерства.



По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), только четыре члена соглашения ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Кувейт и ОАЭ - смогут в кратчайшие сроки нарастить добычу так, чтобы покрыть выпавшие объемы иранской нефти. Нынешний экспорт Ирана МЭА оценило в 2,4 млн баррелей в сутки, из которых под ограничение потенциально могут попасть 1,2 млн баррелей.



«Министры согласились провести совместную встречу с российским министром энергетики Александром Новаком в Санкт-Петербурге на следующей неделе на полях Петербургского международного экономического форума, чтобы продолжить эти консультации», - уточнили в министерстве.

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Напомним, 8 мая 2018 г. президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, которое приостанавливало санкции, действовавшие против Тегерана в 2012-2015 гг. Во время санкций более половины экспорта нефти Ирана попало под запрет. На следующий день после заявления Трампа саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщил о готовности Королевства восполнить нехватку нефти на рынке в случае введения санкций против Ирана. Он также отметил, что консультируется по этому вопросу с Россией и США.