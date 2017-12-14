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Россия может запретить поставки растительной продукции из Казахстана

14.12.2017 16:18   933   0

Россельхознадзор выражает обеспокоенность увеличением случаев нарушений казахстанской стороной международных и российских требований при поставках подкарантинной продукции на территорию России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как отмечается в распространенном сообщении, продукция поступает в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, кроме того, имеют место регулярные случаи попыток поставить «санкционную» продукцию.

С 1 по 8 декабря 2017 года из Казахстана в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, поступило более 4 тыс. тонн подкарантинной продукции.

Как отмечается, в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля на административном участке российско-казахстанской границы Россельхознадзором выявлено 26 случаев (11,7% от всех досмотренных партий) нарушений фитосанитарных требований ЕАЭС и РФ, что в 3,5 раза больше, чем на российско-белорусском участке.

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«В ноябре 2017 года были пресечены попытки ввоза на территорию Российской Федерации яблок по фитосанитарным сертификатам, выданным Комитетом РК, происхождением из Республики Сербия. При этом национальная организация по карантину растений (НОКЗР) Сербии не подтвердила подлинность представленных фитосанитарных сертификатов. Кроме того, по статистическим данным Комитета государственных доходов МФ РК, в 2017 году яблоки из Сербии в Казахстан не ввозились. Таким образом, Россельхознадзором выявлен факт фальсификации страны происхождения растительной продукции Республикой Казахстан», - говорится в сообщении.

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Подобная ситуация сложилась с поставками яблок происхождением из Республики Молдова.

«Учитывая, что меры по устранению нарушений при поставках растительной продукции казахстанской стороной не принимаются, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на ввоз в Россию из Казахстана плодоовощной продукции происхождением из Сербии и Молдовы. Аналогичные меры по закрытию поставок из третьих стран позволили в 3 раза сократить ввоз «санкционной» продукции на территорию России из Республики Беларусь. В связи с изложенным по инициативе Россельхознадзора в ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями НОКЗР для выработки совместной позиции и разрешения сложившейся ситуации», - подытожили в ведомстве.

  • Источник:
  • пресс-служба Россельхознадзора.
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