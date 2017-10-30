Россия: Мы с пониманием относимся к решению Казахстана о переводе казахского языка на латинский алфавит

Россия с пониманием относится к переводу казахского языка на латиницу. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников.

"Казахстан - одно из государств, где русский язык по Конституции имеет официальный статус. Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу", - сказал он в ходе встречи депутатов мажилиса парламента Казахстана и государственной думы России.

Бочарников подчеркнул, что "позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Назарбаева и других официальных лиц РК, сохранятся, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан Казахстана русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана".

"Уже сейчас мы имеем информацию от официальных инстанций РК о высокой востребованности преподавателей русского языка, о заинтересованности в увеличении их числа, а также в открытии в Казахстане новых филиалов российских вузов. Российская сторона нацелена на оказание этому своего содействия", - сказал посол.

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