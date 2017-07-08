Россия не имеет отношения к выборам в США

Россия не вмешивалась в американские выборы, об этом на своей англоязычной страничке в Twitter сообщила российский шерпа в G20 Светлана Лукаш. В сообщении говорится, что выступая на сессии саммита G20 Владимир Путин заверил в этом лидеров других стран.

"Президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20, упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом [этой страны Дональдом] Трампом. Президент Путин указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США", - говорится в сообщениях Лукаш.

На встрече с российским лидером в пятницу Трамп несколько раз поднимал тему приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы США. Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, присутствовавший на этой встрече, Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. "И он эти заявления принимает", - сказал Лавров.

Сессия, посвященная цифровой экономике - четвертое и заключительное рабочее мероприятие саммита G20 в Гамбурге. Как ожидается, по его итогам президент даст пресс-конференцию.

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