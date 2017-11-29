Россия призвала КНДР прекратить ядерные испытания

Россия призывает КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея - воздержаться от запланированных на декабрь внеплановых учений. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

"Настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея - воздержаться от проведения анонсированных на начало декабря беспрецедентных по масштабу внеплановых военно-воздушных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, по данным минобороны Японии, запущенная во вторник (в среду по местному времени) КНДР ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от северной префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны Японии, а максимальная высота ее полета превысила 4 тыс. км. В ведомстве считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).