Россия продлила запрет на перевозки товаров из Украины в Казахстан

Запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию России продлен до 30 июня 2018 года.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.", — говорится в документе, опубликованном на сайте государственной системы правовой информации РФ.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров из Украины, идущих в Казахстан и Кыргызстан через территорию России. Указ о продлении вступил в силу 30 декабря 2017 года.

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