Россия выступает против использования МВФ информации ВТамО

Федеральная таможенная служба Российской Федерации выступает против заключения меморандума о сотрудничестве Всемирной таможенной организацией и Международного валютного фонда, предполагающего раскрытие информации о деятельности таможенных администраций, заявил 15 июня начальник управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы России Сергей Коноваленко.

Год назад секретариат Всемирной таможенной организации выступил с инициативой о заключении меморандума с МВФ по сбору данных о деятельности таможенных служб с использованием электронной платформы.

«Многими членами Организации была высказана озабоченность в отношении данного проекта, в том числе в отношении того, должна ли ВТамО добровольно передавать функции по анализу и оценке таможенных органов сторонним органам, в данном случае – МВФ», - сказал Коноваленко в ходе 67-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ в Астане.

Кроме того, по его словам, секретариат ВТамО так и не представил информацию о конкретных выгодах, которые получат члены Организации от реализации проекта.

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«По мнению ФТС, заключение данного меморандума приведет к созданию сомнительного рейтинга таможенных служб по аналогии с Doingbusiness. Кроме того, есть замечания, которыми мы уже обменивались, ими являются неопределенная финансовая сторона реализации меморандума: за счет каких средств будут исполняться положения соглашения, кто будет уполномочен принимать решение о таких расходах», - продолжил представитель России.

Помимо этого, по его словам, вызывает сомнение возможность передачи МВФ конфиденциальной информации о деятельности таможенных органов.

Коноваленко пояснил, что письмо с замечаниями в адрес секретариата ВТамО было направлено участникам совета для ознакомления в мае этого года.

«Окончательное решение о целесообразности подписания этого документа будет принято в ходе 79-й сессии политкомиссии Организации, которая пройдет 25-27 июня сего года в Брюсселе. С учетом изложенного просим поддержать позицию о нецелесообразности заключения меморандума между ВТамО и МВФ в том виде, в каком он подготовлен и о необходимости учета замечаний, направленных сторонами. При этом считаем важным зафиксировать эту позицию в итоговых документах сессии ВТамО», - заключил представитель ФТС.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН