Россия выводит войска из Сирии

Владимир Путин приказал начать вывод группировки войск из Сирии. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными, передает РИА Новости.

Напомним, в 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте 2016 года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.

11 декабря президент России поручил министру обороны и начальнику Генштаба вернуть в Россию значительную часть воинского контингента.

Владимир Путин отметил, что за 2 с небольшим года российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».

Он добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.

«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России», - подчеркнул Владимир Путин.

Очередная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря

«Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался», - продолжил глава РФ.

Он добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

По его словам, Вооруженные силы, предприятия ОПК показали растущую мощь армии и флота и высокую боеспособность частей и соединений.

Стоит отметить, Владимир Путин прибыл в Хмеймим утром, там его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.