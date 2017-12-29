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С 1 января в странах ЕАЭС изменятся требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива

29.12.2017 15:55   1587   0

С 1 января 2018 года вступает в силу техрегламент ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

«Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах ЕАЭС требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей», - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, а также их маркировки. Техрегламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаровзрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды.

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Например, массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в газах для коммунально-бытового назначения и производственных нужд не должна превышать 0,013%, в газах для заправки автотранспорта – 0,01%. Давление насыщенных паров при температуре воздуха до 45оС для обеих категорий газа должно быть не больше 1,6 МПа. В сжиженных углеводородных газах не допускается содержание свободной воды и щелочи и т.д.

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Каждая партия сжиженных углеводородных газов, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений. Среди них – наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и т.д. Паспорт качества оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС – на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

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При перевозке сжиженных углеводородных газов сопроводительные документы должны содержать информацию о классе опасного груза, коде экстренных мер, знаки опасности, сведения о пожаровзрывоопасности и опасности для живых организмов, способы и средства обезвреживания, огнегасительные средства.

Оценка соответствия требованиям технического регламента проводится в форме декларирования соответствия.

Подтверждение соответствия сжиженных углеводородных газов требованиям техрегламента ЕАЭС обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень документов, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента. В перечне – 12 межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO и 18 национальных стандартов Беларуси, Казахстана и России.

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Как отмечается в сообщении, с целью создания комфортных условий для бизнеса, Комиссия установила переходный период до 1 июля 2019 года.

До этой даты допускаются производство и выпуск в обращение в странах Союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу техрегламента  обязательной оценке соответствия, установленной законодательством государства-члена, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком обращения на рынке.

Также до 1 июля 2019 года производители смогут выпускать сжиженные углеводородные газы согласно обязательным требованиям, ранее установленным союзным законодательством или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до дня вступления в силу техрегламента.

После вступления техрегламента в силу сжиженные углеводородные газы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует излишних расходов производителей на подтверждение соответствия по национальным требованиям. А население стран ЕАЭС получит дополнительную законодательную защиту.

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Справка:

ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС, начала работу 2 февраля 2012 года.  В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании ЕАЭС подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. 

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