История независимости Казахстана: ключевые события

Редакция «КурсивЪ» поздравляет читателей с наступающим Днем Независимости Республики Казахстан и предлагает вспомнить самые знаковые политические события, произошедшие в Казахстане с момента обретения Республикой самостоятельности.
Редакция «КурсивЪ» поздравляет читателей с наступающим Днем Независимости Республики Казахстан и предлагает вспомнить самые знаковые политические события, произошедшие в Казахстане с момента обретения Республикой самостоятельности.
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