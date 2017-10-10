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Б. Сагинтаев о выступлении президента Кыргызстана: "Мы не должны стать посмешищем для других народов"

10.10.2017 10:25   873   0 Автор: Салим Сакенов

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал "сохранять единство братских народов" Казахстана и Кыргызстана.

Открывая заседание правительства во вторник в Астане, премьер напомнил, что вчера он выступил с заявлением "в связи с некорректными выражениеми президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, основанными на манипуляциях цифрами и не имеющих под собой оснований".

"Считаю, что сильные и ответственные политики не могут позволить себе действия подобного рода. В своем заявлении я дал официальную позицию правительства, подкрепленное достоверными фактами. Успехи Казахстана бесспорны и признаны международным сообществом. Все это достигнуто (благодаря) курсу и политическому лидерству нашего Елбасы - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева", - заявил Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Атамбаева в адрес Казахстана безответственными и ложными...
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прокомментировал последние высказывания президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. Его заявле...

При этом глава правительства подчеркнул, что "Казахстан – братское для Кыргызстана государство и это не просто слова". Например, отметил он, "все транспортно-торговые выходы и авиа-, железнодорожные и автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не применяли ограничительных мер". "Более того, все эти годы наша страна помогает кыргызскому народу с пониманием относиться к просьбам руководства Кыргызстана", - добавил Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Атамбаева в адрес Казахстана безответственными и ложными

"Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами.  Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия", - заключил премьер-министр. 

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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