Бакытжан Сагинтаев провел совещание по развитию СЭЗ

Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам исполнения поручений Нурсултана Назарбаева по развитию специальных экономических зон, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

В рамках совещания рассмотрены основные показатели СЭЗ и меры по повышению их эффективности.

О ходе исполнения поручений президента республики и планах работы доложили министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, акимы Мангистауской области Е. Тугжанов, Южно-Казахстанской - Ж. Туймебаев, Алматинской - А. Баталов, Атырауской - Н. Ногаев, Жамбылской - А. Мырзахметов, Павлодарской - Б. Бакауов, Карагандинской - Е. Кошанов, и городов Астана - А. Исекешев, Алматы - Б. Байбек.

О принимаемых мерах по наполнению действующих СЭЗ по своим направлениям рассказали министры энергетики К.Бозумбаев, национальной экономики - Т. Сулейменов, финансов - Б.Султанов и руководители управляющих компаний специальных экономических зон.

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Справка:

В Казахстане действуют 11 специальных экономических зон. Всего на территории СЭЗ запущено 165 проектов, создано 13 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в проекты СЭЗ составляет 787 млрд тенге.