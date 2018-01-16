Сагинтаев провел встречу с главой компании «Varian Medical Systems»

Сегодня в премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с президентом компании «Varian Medical Systems» Жан-Люк Девлешауером, сообщает Primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации и сотрудничества по привлечению новых технологий в систему здравоохранения Казахстана в рамках программы развития онкологической помощи.

Справочно:

Varian Medical Systems - американская компания по производству медицинского оборудования и лечебных материалов в основном предназначенных для использования в онкологии, осуществляет международную деятельность в сфере здравоохранения, присутствует в разных странах мира, включая США, Бразилию, Австралию, Японию и Германию.

Наименование данной организации произошло от фамилии ее основателей Рассела и Сигурда Варианов.

Компания Varian Medical Systems состоит из множества промышленных бизнес-подразделений, специализирующихся на производстве медицинских приборов, а также на разработках компьютерных программ обеспечивающих их функционирование. Основным бизнес-направлением Varian Medical Systems является изготовление технических товаров предназначенных для диагностирования онкологических заболеваний (рентгенное оборудование) и их лечения (системы протонотерапии) .

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Примерный средний показатель годовой прибыли компании Varian Medical Systems равен $500 млн, а ее рыночная капитализация составляет приблизительно $10 млрд.