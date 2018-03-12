Сагинтаев провел заседание Координационного совета по взаимодействию с МФО

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Координационного совета по взаимодействию с международными финансовыми организациями (МФО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщается на официальном сайте премьера.

В ходе заседания был рассмотрен проект Плана действий по взаимодействию с ОЭСР, предусматривающего имплементацию рекомендаций Организации по направлениям развития инноваций, малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционной политики, повышения региональной конкурентоспособности.

Участники заседания также обсудили ход реализации совместных проектов с МФО на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, с 2015 года Казахстан и ОЭСР вступили в фазу активного взаимодействия в рамках подписанной Страновой программы сотрудничества. Страновая программа предусматривает присоединение Казахстана к 29 основным правовым инструментам ОЭСР. На сегодня Казахстан присоединился к 17 правовым инструментам, в текущем году планируется присоединение к оставшимся 12-ти.

Рекомендации ОЭСР в рамках проведенных Обзоров включены в национальную Дорожную карту по реализации рекомендаций ОЭСР (от 07.09.2017).

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