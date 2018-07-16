Саммит Россия-США в Хельсинки: о чем будут говорить Путин и Трамп

Сегодня, 16 июля 2018 года, пройдет первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российская сторона во время саммита РФ-США готова рассмотреть все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает «Интерфакс».

В Кремле целью встречи назвали стремление оздоровить отношения двух стран, однако острых вопросов президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом избегать отнюдь не собирается.

В преддверии встречи на высшем уровне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам об отсутствии объективных причин для сложившейся напряженности в отношениях РФ и США.

«К чему мы готовы: мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», - сказал Юрий Ушаков.

Он назвал очевидным тот факт, что отношения между двумя странами «долгие годы деградировали» и находятся в кризисном состоянии.

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«Как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин, не имеет объективной основы, холодная война давно завершилась, эпоха острого и идеологического противостояния Советского Союза и Америки ушла тоже далеко в прошлое, вообще обстановка в мире кардинально изменилась», - подчеркнул Юрий Ушаков.

В Кремле рассчитывают, что встреча Путина и Трампа позволит наметить шаги, которые вернут страны к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Цель этой предстоящей встречи рассматривается в том, чтобы приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в наших международных делах, предпринять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия. И естественно, если возможно, попытаться наметить шаги, которые позволили ли бы нашим двум странам возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по многим вопросам, которые представляют взаимный интерес», - сказал Ушаков.

Экономическая сфера также могла бы быть обсуждена в ходе диалога двух лидеров, предположил он.

«Как нам представляется, именно экономика могла бы являться страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений в ситуации с двусторонними отношениями. Поэтому экономику надо будет развивать. Это будет одна из тем, которая будет обсуждаться, у нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора», - сказал представитель Кремля.

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Он напомнил, что наращиванию взаимодействия в экономической сфере мешают политически мотивированные рестрикции США в отношении России. На сегодняшний день 248 российских граждан и 442 юрлица подвергнуты антироссийским санкциям. Американские же бизнесмены, со своей стороны, заинтересованы в «полноценной работе на российском рынке».

Восстановлению сотрудничества двух государств могут поспособствовать общие угрозы и вызовы современности: в преддверии переговоров в Кремле заявили о необходимости совместного противодействия им.

По словам Ушакова, среди этих угроз и «нарастание сложностей в мировой экономике, и глобальный инвестиционный кризис, и распространение терроризма и радикального исламизма».

В Кремле рассчитывают, что среди ключевых тем на предстоящем саммите будут и вопросы стратегической стабильности, в том числе темы противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений.

«Ключевой темой на предстоящем саммите может стать стратегическая стабильность. Многие годы Россия предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из Договора по ПРО», - сказал Юрий Ушаков.

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Юрий Ушаков напомнил также, что российская сторона «неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), полностью выполнила обязательства по нему».

Примером сотрудничества РФ и США в урегулировании мировых кризисов могло бы стать решение проблемы гуманитарного кризиса в Сирии.

«Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию. Более того, мы считаем, что решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран в разрешении острейших кризисов сегодняшнего дня», - сказал Ушаков.

Российской стороне представляется, что и США, и Россия в рамках преодоления гуманитарного кризиса в этой стране «могли бы вместе посодействовать восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийским беженцам», добавил он. «Это, кстати, хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить», - сказал Юрий Ушаков.

По словам помощника президента, в настоящее время на повестке дня, в частности политическая нормализация и запуск конституционного процесса в Сирии. «Россия готова работать над этим вместе с США», - сказал Юрий Ушаков.

В качестве положительного примера взаимодействия РФ и США в этой стране он привёл созданный там механизм взаимодействия военных. «Могу отметить, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации: они наладили оперативные каналы связи, и именно это позволило и позволяет не допускать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций на поле боя, в воздухе и на земле, это очень важно», - сказал Ушаков.

Вместе с тем, в ходе переговоров не избежать и сложных вопросов, которые являются составляющими нынешнего кризисного уровня отношений двух стран. Один из них - тема якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы.

«По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи (РФ-США на высшем уровне в Хельсинки) подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - сказал Ушаков.

По его словам, это особенно важно подчеркнуть в связи с той «шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов» в США.

«А если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент с Трампом договаривался еще на встрече в Гамбурге. Но пока эта идея (о совместной группе) не получила реального воплощения», - сказал Юрий Ушаков.

Могут затронуть лидеры и тему нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавил помощник президента.

Он уточнил, что обсуждение этой темы будет вестись, в том числе «в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк».

«Предполагается, что в ходе переговоров также состоится обмен мнениями в связи с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы», - сказал Юрий Ушаков.

Фото: Reuters