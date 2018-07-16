Валюта нал
USD 343.90 344.60
RUB 5.52 5.57
EUR 402.00 402.74
Валюта бирж
USD/KZT
343.45
+0.000%
EUR/KZT
399.57
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
399.57
+0.000%
EUR/CHF
399.57
+0.000%
EUR/JPY
399.57
+0.000%
GBP/USD
450.98
+0.000%
USD/CHF
343.45
+0.000%
USD/JPY
343.45
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.45 399.57 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Саммит Россия-США в Хельсинки: о чем будут говорить Путин и Трамп

16.07.2018 09:10   818   0

Сегодня, 16 июля 2018 года, пройдет первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российская сторона во время саммита РФ-США готова рассмотреть все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает «Интерфакс».

В Кремле целью встречи назвали стремление оздоровить отношения двух стран, однако острых вопросов президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом избегать отнюдь не собирается.

В преддверии встречи на высшем уровне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам об отсутствии объективных причин для сложившейся напряженности в отношениях РФ и США.

«К чему мы готовы: мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», - сказал Юрий Ушаков.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,4%...
За отчетные месяцы 2018 года объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в денежном эквиваленте состав...

Он назвал очевидным тот факт, что отношения между двумя странами «долгие годы деградировали» и находятся в кризисном состоянии.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,4%

«Как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин, не имеет объективной основы, холодная война давно завершилась, эпоха острого и идеологического противостояния Советского Союза и Америки ушла тоже далеко в прошлое, вообще обстановка в мире кардинально изменилась», - подчеркнул Юрий Ушаков.

Материалы по теме

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,4%

Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

ОДКБ следит за ситуацией на таджикско-афганской границе

Трамп: «Возможно, однажды Путин станет другом»

НАТО: Грузия обязательно станет членом альянса

В Кремле рассчитывают, что встреча Путина и Трампа позволит наметить шаги, которые вернут страны к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Цель этой предстоящей встречи рассматривается в том, чтобы приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в наших международных делах, предпринять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия. И естественно, если возможно, попытаться наметить шаги, которые позволили ли бы нашим двум странам возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по многим вопросам, которые представляют взаимный интерес», - сказал Ушаков.

Экономическая сфера также могла бы быть обсуждена в ходе диалога двух лидеров, предположил он.

«Как нам представляется, именно экономика могла бы являться страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений в ситуации с двусторонними отношениями. Поэтому экономику надо будет развивать. Это будет одна из тем, которая будет обсуждаться, у нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора», - сказал представитель Кремля.

Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

Он напомнил, что наращиванию взаимодействия в экономической сфере мешают политически мотивированные рестрикции США в отношении России. На сегодняшний день 248 российских граждан и 442 юрлица подвергнуты антироссийским санкциям. Американские же бизнесмены, со своей стороны, заинтересованы в «полноценной работе на российском рынке».

Восстановлению сотрудничества двух государств могут поспособствовать общие угрозы и вызовы современности: в преддверии переговоров в Кремле заявили о необходимости совместного противодействия им.

По словам Ушакова, среди этих угроз и «нарастание сложностей в мировой экономике, и глобальный инвестиционный кризис, и распространение терроризма и радикального исламизма».

В Кремле рассчитывают, что среди ключевых тем на предстоящем саммите будут и вопросы стратегической стабильности, в том числе темы противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений.

«Ключевой темой на предстоящем саммите может стать стратегическая стабильность. Многие годы Россия предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из Договора по ПРО», - сказал Юрий Ушаков.

ОДКБ следит за ситуацией на таджикско-афганской границе

Юрий Ушаков напомнил также, что российская сторона «неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), полностью выполнила обязательства по нему».

Примером сотрудничества РФ и США в урегулировании мировых кризисов могло бы стать решение проблемы гуманитарного кризиса в Сирии.

«Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию. Более того, мы считаем, что решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран в разрешении острейших кризисов сегодняшнего дня», - сказал Ушаков.

Российской стороне представляется, что и США, и Россия в рамках преодоления гуманитарного кризиса в этой стране «могли бы вместе посодействовать восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийским беженцам», добавил он. «Это, кстати, хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить», - сказал Юрий Ушаков.

По словам помощника президента, в настоящее время на повестке дня, в частности политическая нормализация и запуск конституционного процесса в Сирии. «Россия готова работать над этим вместе с США», - сказал Юрий Ушаков.

В качестве положительного примера взаимодействия РФ и США в этой стране он привёл созданный там механизм взаимодействия военных. «Могу отметить, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации: они наладили оперативные каналы связи, и именно это позволило и позволяет не допускать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций на поле боя, в воздухе и на земле, это очень важно», - сказал Ушаков.

Вместе с тем, в ходе переговоров не избежать и сложных вопросов, которые являются составляющими нынешнего кризисного уровня отношений двух стран. Один из них - тема якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы.

«По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи (РФ-США на высшем уровне в Хельсинки) подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - сказал Ушаков.

По его словам, это особенно важно подчеркнуть в связи с той «шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов» в США.

«А если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент с Трампом договаривался еще на встрече в Гамбурге. Но пока эта идея (о совместной группе) не получила реального воплощения», - сказал Юрий Ушаков.

Могут затронуть лидеры и тему нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавил помощник президента.

Он уточнил, что обсуждение этой темы будет вестись, в том числе «в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк».

«Предполагается, что в ходе переговоров также состоится обмен мнениями в связи с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы», - сказал Юрий Ушаков.

Фото: Reuters

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    52

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    80

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    92

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    141

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное