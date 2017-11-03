Самозанятых казахстанцев с небольшим доходом хотят причислить к предпринимателям

В РК планируют дать единое определение самозанятым, а часть самозанятых - с небольшим доходом - причислить к предпринимателям.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов ходе презентации законопроекта по вопросам занятости в Мажилисе Парламента РК отметил, что на сегодняшний день в Казахстане, как и в 182 странах мира, самозанятыми считаются, как практически безработные с отрывочными мелкими доходами, так и учредители ТОО, и индивидуальные предприниматели, которые имеют большие доходы и платят налоги.

Он сообщил, что Минтруда разработало дорожную карту, в рамках которой в стране планируется законодательно дать определение понятию «самозанятый», а также уточнить, кто будет относиться к этой категории.

«Мы сегодня в дорожной карте поставили задачу совместно с госорганами, общественностью, вами (депутатами) все это понять и, может быть, на какую-то категорию разделить. Те, которые зарегистрировано работают - может быть, это будут предприниматели, а самозанятыми назвать остальных. У нас, например, более 600 тысяч людей заняты на личном подворном хозяйстве. Нам нужно понять, чем они там заняты: они продают эту продукцию или же просто для себя растят картофель. По предпринимательскому кодексу предприниматель, который занимается индивидуальной деятельностью, если его доход в год не превышает 12-месячной зарплаты (это порядка 300 тысяч тенге), то он регистрироваться как ИП не обязан, поэтому их в учёте нет. Мы предлагаем зарегистрировать их, они не будут платить налоги, будут какую-то маленькую сумму платить, но они будут участвовать в системе пенсионного обеспечения, социального, медстрахования», - цитирует МИА «Казинформ» вице-министра.

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Планируется принять дорожную карту и представить изменения в законодательство в первом полугодии 2018 года.

По информации вице-министра, согласно данным информационных систем государственных органов у более 5,5 млн человек статуса не обнаружено. По итогам подворового опроса Минтруда, в стране порядка 2,7 миллиона человек работают не официально.