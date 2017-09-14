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"Санкции против России не касаются Казахстана"

14.09.2017 16:09   726   0 Автор: Салим Сакенов

Нурсултан Назарбаев рассказал о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, выступая на пресс-конференции в Ак-Орде.

«Телефонные переговоры глав государств - это обычное дело. Созваниваемся. Я ему звонил в ноябре, когда он (Дональд Трамп – «Къ») избрался президентом. У нас был тогда длительный разговор. Он интересовался обстановкой в нашем регионе, России, Китае. Потом мы встретились в Эр-Рияде, когда была встреча США и арабских стран. Позже он перезвонил сам. А перед этим на ЭКСПО-2017 в Астану приезжал руководитель Министерства энергетики США. Он был очень удовлетворен, восхищен экспонатами ЭКСПО, уровнем организации выставки. По приезду, наверное, он доложил своему шефу, и тот решил мне позвонить», - рассказал Назарбаев

Он также добавил, что в одном из телефонных разговоров речь шла о санкциях, примененных США в отношении России. 

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«Мы говорили, прежде всего, о казахстанско-американских отношениях. Я ему напомнил, что компании США инвестировали в Казахстан более $40 млрд. У нас работают 500 компаний с участием американского бизнеса. Крупнейшие компании представлены здесь. Я просил, чтобы санкции, которые сейчас идут, не повлияли на работу этих компаний. А он заверил, что это Казахстана не касается и подтвердил, что Казахстан с США заинтересован в дальнейшем развивать эти отношения», - подчеркнул глава государства.

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