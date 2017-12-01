Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником

Тема криптовалют сегодня становится все более популярной в мире и в Казахстане, в частности. Этот рынок пока никак не регулируется. А что Вы думаете о криптовалютах?

Цитата дня

Люди зачастую видят только одну сторону, есть максимальная ставка, очень хороший продукт на 1 год, ежедневная капитализация, акции, подарки, бонусы. Но если в то же время обратить внимание на то, какой это банк, какое у него финансовое состояние, то, возможно, вы откажитесь от этого выбора

Бакыт Когулов

Председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД)