Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником

Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы лидер Узбекистана поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Республики Казахстан и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Главы государств с удовлетворением отметили, что регулярный диалог на высшем уровне стал залогом плодотворного казахстанско-узбекского партнерства по широкому спектру направлений, а также краеугольным фактором укрепления стабильности и наращивания взаимодействия в Центральной Азии.
Фото: Публика.uz