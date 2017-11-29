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СБ ООН собирает экстренное заседание из-за действий КНДР

29.11.2017 08:30   1072   0

Совет Безопасности ООН проведет в среду вечером экстренное заседание, на котором обсудит очередное ракетное испытание, проведенное КНДР. Встреча состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (03:30 АСТ).

С запросом о проведении заседания обратились США, Япония и Республика Корея "в ответ на последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты".

По данным минобороны Японии, запущенная во вторник (в среду по местному времени) КНДР ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от северной префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны Японии, а максимальная высота ее полета превысила 4 тыс. км. В ведомстве считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Между тем южнокорейский Комитет начальников штабов привел данные, что ракета КНДР поднялась на высоту 4,5 тыс. км и пролетела около 960 км в восточном направлении. Это первый ракетный пуск, осуществленный КНДР с 15 сентября. С тех пор на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций, сообщает ТАСС.

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Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.

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В секретариате ООН во вторник заявили, что обеспокоены проводимыми КНДР ракетными испытаниями. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне осуждают действия Пхеньяна, а также полагают, что кризис вокруг КНДР еще можно урегулировать через дипломатию.

"Только на прошлой неделе президент (США Дональд) Трамп причислил Северную Корею к странам-пособникам терроризма, и в свете сегодняшней провокации наша администрация рассматривает дополнительные меры. Мы продолжим разворачивать все ресурсы США, чтобы экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы", - сказал вице-президент США Майк Пенс, выступая в Hudson Institute в Нью-Йорке, пишут РИА Новости.

Фото: Reuters

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