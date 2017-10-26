Сенат Италии одобрил новый закон о выборах

Сенат Италии (верхняя палата парламента) одобрил новый закон о выборах 215 голосами "за", 61 сенатор высказался против, сообщает агентство ANSA.

Итоговому голосованию предшествовали пять голосований по вопросу о доверии правительству, увязанному с принятием законопроекта. Ранее такая же процедура проходила в нижней палате парламента.

Таким образом новый закон, разработанный правящей Демократической партией (ДП), будет регулировать будущие парламентские выборы, которые должны состояться весной будущего года.

Процедура обсуждения законопроекта сопровождалась спорами в парламенте. Категорически против документа высказалась оппозиционная партия "Движение "5 звезд", которая организовала также уличные протесты. Новый избирательный закон стал результатом компромисса, достигнутого между правящей ДП и оппозиционными "Вперед, Италия" и "Лига Севера". По мнению партии "Движение "5 звезд", такое объединение направлено против их политической силы.

"Розателлум-2" - что было до и кто против

Проект избирательного законодательства носит название "Розателлум" по имени его разработчика Этторе Розато, члена правящей ДП, но теперь к нему добавляется "бис", потому что это уже второй вариант, выносимый на обсуждение в парламенте. Свое согласие с текстом, ставшим результатом компромисса основных политический партий, выразили оппозиционные партии "Вперед, Италия", "Лига Севера", а также входящая в коалиционное правительство "Народная альтернатива" главы МИД Анджелино Альфано. При этом категорически против выступает "Движение "5 звезд", обвиняя ДП в очередной бесчестной сделке с оппонентами.

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"Розателлум" пришел на смену "Италикуму", который был принят в июле прошлого года при предыдущем правительстве Маттео Ренци. Однако действие этого закона завершилось еще до его применения на практике, поскольку он был признан лишь частично конституционным. Дело в том, что "Италикум" регулировал механизмы избрания только нижней палаты (Палаты депутатов), поскольку Ренци стремился провести конституционную реформу, согласно которой верхняя палата (Сенат) устранялась как избранный орган. Однако эта реформа не была впоследствии поддержана на всенародном референдуме, проведение которого необходимо для внесения поправок в Конституцию, и Ренци вынужден был уйти в отставку.

В условиях сохранения обеих палат парламента понадобилось новое законодательство.

"Италикум", как планировалось, должен был заменить собой также ранее признанный неконституционным предыдущий закон о выборах "Порчеллум", принятый в 2006 году. По нему прошли парламентские выборы в 2013 году. Таким образом, Италия фактически оказалась без избирательного законодательства, и правительство торопилось заполнить этот пробел до очередных выборов.

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