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Сенаторы скорректировали проект налогового кодекса

07.12.2017 13:16   990   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании рассмотрели и направили в мажилис проект нового налогового кодекса со своими поправками.

Как пояснил сенатор Даурен Адильбеков, "в ходе обсуждения и подготовки их ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений".

"Предлагаются следующие поправки - в части освобождения от НДС фармацевтических услуг и услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения; предоставление освобождения от НДС для производителей сельскохозяйственной техники, зарегистрированных в качестве владельцев свободного склада как до 1 января 2012 года, так и после".

Также поправками сената предусмотрено "повышение в два раза налога на игорный бизнес, за исключением ставок по электронной кассе для букмекерских контор, которые будут увеличены в 1,5 раза".

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Кроме того, пакетом сопутствующих изменений в действующее законодательство предложено в Предпринимательском кодексе "предусмотреть дополнительный критерий предоставления инвестиционных преференций для инвестиционного приоритетного проекта, а именно лизинговое финансирование и кредитование для реализации инвестиционного приоритетного проекта не будут являться препятствием для предоставления инвестиционных преференций".

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"В законе РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции предлагается установить требование, что производство этилового спирта допускается при использовании не менее 20% от производственной мощности, указанной в паспорте производства", - пояснил Адильбеков.

Согласно законотворческой процедуре, с предложениями сената должны согласиться депутаты мажилиса. В случае их одобрения закон будет считаться принятым парламентом в целом.

Если же депутаты мажилиса с поправками сената не согласятся, законотворческая процедура предусматривает создание согласительной комиссии из числа представителей обеих палат парламента для выработки компромиссных норм.

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