Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров

Республика Корея и КНДР начали в понедельник переговоры по вопросу визита артистов из КНДР на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. Как сообщило министерство объединения, диалог проходит в пограничном пункте Пханмунджом.

"В ходе переговоров предстоит определить такие детали, как число делегатов, маршрут их следования, график и тематика выступлений и т.д.", - говорится в кратком сообщении.

Пока неизвестно, каких именно артистов КНДР хочет отправить на Олимпиаду в Пхёнчхан, однако ряд южнокорейских СМИ предположил, что Пхеньян может предложить организовать на Юге выступление ансамбля "Моранбон".

Это музыкальная группа, которую в прессе часто называют "новым лицом" эстрады КНДР или "северокорейскими Spice Girls". В ее состав входят исключительно девушки, они играют на синтезаторах, скрипках, виолончелях, бас-гитарах и исполняют как военно-патриотические песни, так и эстрадные композиции и зарубежные произведения - Поля Мориа, аргентинское танго, советские песни военных лет.

Часто они выступают в военной форме, но нередко появляются в сценических костюмах, коротких юбках и открытых платьях. Многочисленные записи их выступлений в интернете набирают миллионы просмотров.

КНДР и Южная Корея снова сядут за стол переговоров

В начале этого года наметилось "потепление" в отношениях между Севером и Югом. Впервые за два года они провели в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на министерском уровне. По их итогам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, включающую представителей властей.