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Северная Корея исключила возможность переговоров с Вашингтоном

18.11.2017 13:30   513   0

Северная Корея исключила возможность переговоров с Вашингтоном, пока продолжаются совместные военные учения США и Южной Кореи, отметив, что ядерная программа Пхеньяна является сдерживающим фактором против угрозы со стороны США.

В интервью Reuters Хан Чан Сон, посол Северной Кореи в ООН в Женеве, отказался говорить о новых санкциях, которые готовит администрация Трампа, а также о вероятности добавления КНДР в список государств, которые поддерживают терроризм.

Южная Корея и США договорились продолжить работу по сдерживанию северокорейской ядерной программы, но посол Соединенных Штатов заявил, что намерения Северной Кореи трудно оценить, поскольку страна не хочет выходить на контакт.

Представитель КНДР заявил, что "пока существует постоянная враждебная политика против моей страны со стороны США и пока продолжаются военные учения вблизи наших границ, никаких переговоров не будет".

Он также заявил, что у него нет информации о том, когда Северная Корея может снова испытать баллистическую ракету после проведения подобных испытаний два месяца назад.

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Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Казахстана
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