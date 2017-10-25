Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК КПК

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в среду также избрал Си Цзиньпина председателем Военного совета ЦК КПК, заместителями председателя стали генералы Сюй Цилян и Чжан Юся.

В КНР Военный совет ЦК КПК руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК), он осуществляет свои функции параллельно с государственным органом по управлению вооруженными силами - Центральным военным советом (ЦВС) КНР. Обычно они идентичны по своему составу.

В последнее время в рядах НОАК ведется активная борьба с коррупцией: только в 2016 году наказания за дисциплинарные нарушения получили в общей сложности 4,8 тыс. китайских офицеров и генералов.

Двум прежним заместителям председателя ЦВС - генерал-полковникам Сюй Цайхоу и Го Босюну - были предъявлены обвинения в коррупции. Сюй Цайхоу скончался от рака во время следствия. Го Босюн был приговорен военным трибуналом к пожизненному заключению.

Новый состав Постоянного комитета ЦК КПК

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ЦК КПК в среду избрал в состав своего Постоянного комитета семь человек.

Наряду с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном в их число вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, глава канцелярии ЦК (аналог администрации главы государства) Ли Чжаньшу, глава организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и ведущий теоретик и идеолог партии, глава центра политических исследований ЦК Ван Хунин.

Члены Постоянного комитета вошли в состав Политбюро ЦК КПК, которое в свою очередь было также избрано в среду в составе 25 человек. Единственной женщиной в составе Политбюро стала глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань.