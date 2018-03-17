Си Цзиньпин переизбран главой Китая

Си Цзиньпин, руководивший Китаем с марта 2013 года, вновь избран на пост председателя страны.

Выборы главы КНР состоялись в в ходе пятого пленарного заседания первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Напомним, что ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) на ежегодном съезде одобрило изменения в конституции страны, исключив положение об ограничении работы главы государства двумя сроками. Теперь Си Цзиньпин сможет оставаться главой КНР пожизненно.

Нынешний глава государства Си Цзиньпин занимает свой пост с 2013 года, срок его полномочий ранее истекал в 2023 году.