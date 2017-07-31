Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в вооруженные силы мирового класса

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай как никогда прежде нуждается в создании сильной армии, призвав превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, "обладающие уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и обеспечению глобального мира".

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, выступил с речью после смотра войск на военном параде на полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая по случаю 90-летия НОАК, которое отмечается 1 августа.

"Не везде на планете царит мир, и мир необходимо защищать, - сказал Си Цзиньпин. - Сегодня мы как никогда близки к цели великого возрождения китайской нации и при этом мы как никогда в истории нуждаемся в строительстве сильной народной армии".

Возможность жить в мирных условиях - это счастье народа, а защита мира - ответственность народной армии, сказал глава КНР.

Он призвал НОАК полноценно претворять в жизнь идею КПК о строительстве сильных вооруженных сил, твердо идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, бороться за достижение цели КПК по наращиванию мощи НОАК в новых условиях, а также превратить героическую НОАК в войска мирового класса.

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Это первый случай проведения парада по случаю Дня рождения НОАК с 1949 года, когда была образована Китайская Народная Республика.

Председатьель КНР отметил, что НОАК должна сфокусироваться на боеготовности и формировании элитной и сильной армии, которая всегда "готова сражаться, способна вести бои и уверена в своей победе".

Он также призвал офицеров и солдат строить сильную армию в политическом плане, за счет реформ, благодаря науке и технологиям, а также управлять армией в соответствии с законодательством во имя продвижения модернизации национальной обороны и армии во всех направлениях.

"Наша героическая армия обладает уверенностью и способна одержать победу над любым захватчиком, защитить государственный суверенитет Китая и интересы развития", - заявил Си Цзиньпин.