Валюта нал
USD 332.60 333.20
RUB 5.53 5.55
EUR 395.00 396.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.36
+0.000%
EUR/KZT
396
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
396
+0.000%
EUR/CHF
396
+0.000%
EUR/JPY
396
+0.000%
GBP/USD
438.5
+0.000%
USD/CHF
333.36
+0.000%
USD/JPY
333.36
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.36 396 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.41
+0.008%
Нефть WTI
49.52
+0.010%
Золото
1264.3
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
-0.016%
Жилье Астана
960
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.41 49.52 1264.3
+0.008% +0.010% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в вооруженные силы мирового класса

31.07.2017 09:22   2201   0

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай как никогда прежде нуждается в создании сильной армии, призвав превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, "обладающие уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и обеспечению глобального мира".

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, выступил с речью после смотра войск на военном параде на полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая по случаю 90-летия НОАК, которое отмечается 1 августа.

"Не везде на планете царит мир, и мир необходимо защищать, - сказал Си Цзиньпин. - Сегодня мы как никогда близки к цели великого возрождения китайской нации и при этом мы как никогда в истории нуждаемся в строительстве сильной народной армии".

Четыре арабские страны могут ввести новые санкции в отношении Дохи...
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет могут обсудить введение новых экономических санкций в отношении Катара в воск...

Возможность жить в мирных условиях - это счастье народа, а защита мира - ответственность народной армии, сказал глава КНР.

Он призвал НОАК полноценно претворять в жизнь идею КПК о строительстве сильных вооруженных сил, твердо идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, бороться за достижение цели КПК по наращиванию мощи НОАК в новых условиях, а также превратить героическую НОАК в войска мирового класса.

Глава МИД Казахстана принял участие в инаугурации Президента Ирана

Это первый случай проведения парада по случаю Дня рождения НОАК с 1949 года, когда была образована Китайская Народная Республика.

Председатьель КНР отметил, что НОАК должна сфокусироваться на боеготовности и формировании элитной и сильной армии, которая всегда "готова сражаться, способна вести бои и уверена в своей победе".

Он также призвал офицеров и солдат строить сильную армию в политическом плане, за счет реформ, благодаря науке и технологиям, а также управлять армией в соответствии с законодательством во имя продвижения модернизации национальной обороны и армии во всех направлениях.

"Наша героическая армия обладает уверенностью и способна одержать победу над любым захватчиком, защитить государственный суверенитет Китая и интересы развития", - заявил Си Цзиньпин.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    154

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    108

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    42

  • От 3 млн тенге и выше
    27

  • Не планирую отпуск
    273

Цифра дня
23
млрд тенге
составит сумма поступлений по ОСМС на 2017 год согласно прогнозу Минздрава РК
Цитата дня
Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное