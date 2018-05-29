Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, говорится в коммюнике, сообщает ТАСС.

«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», - говорится в сообщении на сайте югоосетинского МИД.

Отмечается, что две страны стремятся «к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества». Подчеркивается, что действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Также из обращения президента Абхазии Рауля Хаджимбы следует, что Сирия и Абхазия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

«29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика (САР) объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», - говорится в документе.

США решили не расширять санкции против КНДР

По словам Хаджимбы, этому предшествовала большая работа МИД Абхазии, посольства республики в РФ, других ведомств.

«Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами», - отмечается в документе.

«Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества», - заявил Хаджимба, выразив уверенность, что «в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни».

Ранее независимость Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Справка:

В последние годы существования СССР Южная Осетия начала борьбу за независимость от Грузии, где был провозглашен курс на выход из Советского Союза. 10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области преобразовал область в автономную республику в составе Грузинской ССР, после чего грузинские националисты держали Цхинвал в блокаде четыре месяца. 20 сентября 1990 года парламент Южной Осетии провозгласил создание республики, а в январе 1991 года в Южную Осетию были переброшены грузинские войска. По различным оценкам, с ноября 1990 года по июль 1992 года в результате конфликта погибли от 2 тыс. до 4 тыс. человек.

В Италии не смогли сформировать новое правительство

Благодаря заключенному в 1992 году Дагомысскому соглашению российские миротворцы вошли в Южную Осетию для урегулирования конфликта. Вместе с российскими военными в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия, которую возглавили три сопредседателя - председатель ГКЧС России Сергей Шойгу, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель Совмина Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований и обеспечением режима безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирных граждан, многие из которых приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны грузинские войска были выбиты из Южной Осетии, погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военные. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была создана российская военная база.

Казахстан и Китай договорились выработать общие подходы по визовой политике двух стран