Сколько всего средств уйдёт на переход на латиницу в РК?

Точную сумму денежных средств, которые потребуются для перехода на латиницу министр финансов РК Бахыт Султанов не смог назвать. Однако он назвал сумму на подготовительные работы по переходу на новый алфавит.

Так, по словам министра, в трёхлетнем бюджете 250 млн тенге предусмотрены на подготовительные работы по переходу на латиницу.

«Общий счёт ещё подлежит расчёту советующим министерством. Какие финансовые затраты предстоят, это соответствующей рабочей группе, министерству, местным исполнительным органам необходимо согласовать. Это ещё предстоит рассчитать", – ответил Бахыт Султанов на вопрос журналистов informburo.kz.

Напомним, сегодня в Мажилисе состоялись парламентские слушания, где обсудили вопрос перехода казахского языка на латиницу.

Как сообщалось ранее, депутатам представили новый алфавит, предлагаемый разработчиками, а также онлайн-конвертер казахского на латиницу. Так, в проекте нового казахского алфавита 25 букв.

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В ходе заседания Нурлан Нигматулин отметил, что переход на латиницу является требованием нынешнего времени, а также отметил, что необходимо проанализировать каждую букву, каждый знак.