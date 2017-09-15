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Следующие переговоры по Сирии в Астане пройдут в конце октября

15.09.2017 17:13   332   0

В Астане завершились очередные переговоры по разрешению конфликта в Сирии. По их окончанию министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов зачитал совместное заявление стран-гарантов Ирана, России и Турции. Также стороны согласовали, что следующие переговоры в Астане состоятся в конце октября нынешнего года.

В Астане прошли очередные, шестые, переговоры по сирийскому конфликту. По окончанию процесса министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов зачитал итоговое заявление стран гарантов. Всего данное заявление насчитывает 14 пунктов.

Согласно заявлению, Россия, Турция и Иран объявляют создание зон деэскалации на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и на определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии. Стороны постановили, что зоны деэскалации будут действовать первоначально 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

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Помимо этого, будет создан совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил в зонах деэскалации для контроля данных территорий. Страны-гаранты отметили прогресс в борьбе с террористическими группировками благодаря функционированию зон деэскалации.

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Согласно 14 пункту совместного заявления стран-гарантов, очередная встреча в Астане по разрешению конфликта в Сирии пройдет в конце октября нынешнего года. 

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