Следующий раунд Астанинского процесса по сирийскому кризису пройдет 30-31 октября

Министерство иностранных дел РК объявило о датах 7-ого раунда переговоров по сирийскому кризису в Астане, передает Kursiv.kz.

«По согласованию стран-гарантов режима прекращения боевых действий 7-ая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 30-31 октября 2017 года», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, в ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы борьбы с международным терроризмом и принято совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Не исключается обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, предыдущий раунд переговоров по Сирии проходил 14-15 сентября в Астане. Тогда было принято совместное заявление, нацеленное на продолжение работы по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса.

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Стоит отметить, созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.