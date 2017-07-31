СМИ: США готовят санкции против Китая

Ближайшее окружение Дональда Трампа в минувшие выходные обсудило возможные санкции против Китая. Окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже на этой неделе, сообщает РБК, со ссылкой на Politico.

Основные советники президента США все выходные обсуждали, каким образом наказать Китай. Предполагается, что дискуссии продолжатся в понедельник, а проект в окончательном виде появится на этой неделе.

Пока окружение Трампа не сошлось в вопросе, вводить ли экономические санкции в отношении Пекина или просто ограничиться торговыми ограничениями. В любом случае пока еще рано говорить о том, к какому варианту склонится сам Трамп, считают собеседники издания.

Поводом для возможных санкций служит ситуация в КНДР, испытавшей в минувшую пятницу межконтинентальную баллистическую ракету. По мнению Трампа, китайские власти предпринимают недостаточно усилий, чтобы помешать Северной Корее создать ядерное оружие, угрожающее США.

В ходе предвыборной кампании и уже после избрания Трамп нередко обвинял власти КНР в недобросовестной торговле. «Я очень разочарован. Наши глупые лидеры в прошлом позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они ничего не сделали в ситуации с КНДР», — сообщил президент в своем Twitter в выходные. «С их стороны одна болтовня, хотя Китай может с легкостью решить этот вопрос», — добавил он.

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Politico указывает, что «ястребы» в окружении Трампа — политический советник Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и советник по торговле Питер Наварро уже давно подталкивают его к более жесткой линии в отношении Китая.

В Белом доме не стали комментировать материал Politico.

