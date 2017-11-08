СМИ: Украина планирует прекратить дипотношения с Россией

Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, пишет "Коммерсант".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "О реинтеграции Донбасса", который рассмотрят 16 ноября. Он вступит в силу после указа президента Петра Порошенко, затем российские дипучреждения на Украине, а украинские в России закроют.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга", — рассказал Винник, представляющий в Раде "Блок Петра Порошенко".

По его мнению, Киев должен зафиксировать разрыв отношений с Москвой "на законодательном уровне".

Отмечается, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания при этом подчеркнули, что разрыв дипотношений с Россией никак не входил в планы Порошенко.

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По мнению сенатора Алексея Пушкова, такой шаг станет "большой глупостью" со стороны Украины и принесет ей "сплошные минусы". При этом он констатировал, что в Киеве способны на такие меры.