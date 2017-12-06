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СМИ: В Британии предотвратили покушение на Терезу Мэй

06.12.2017 16:50   1220   0

Великобритания предотвратила заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

Полиция и служба безопасности полагают, что план исламистов состоял в том, чтобы привести в действие самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, где располагается резиденция премьер-министра, и в наступившем хаосе совершить нападение и убить Терезу Мэй.

По информации телеканала, глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер проинформировал кабинет министров о планировавшемся заговоре. Как сообщил Sky, правоохранители на прошлой неделе задержали двух человек по подозрению в подготовке покушения на британского премьер-министра.

По данным лондонской полиции, двоим мужчинам, задержанным на прошлой неделе, предъявлены обвинения в подготовке террористических актов. В среду они должны предстать перед судом. Полиция идентифицировала задержанных как Нааимура Рахмана, 20-летнего жителя Лондона и Мохаммеда Имрана, 21-летнего жителя Бирмингема.

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Глава MI5 предупреждал в октябре, что угроза массовых атак исламистских боевиков в Великобритании сейчас выше, чем когда-либо. Он сказал, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством нападений и попыток их совершения на территории королевства.

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Официальный представитель Даунинг-стрит отказался предоставить немедленный комментарий.

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