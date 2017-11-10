Социальная помощь изменит формат

Министр труда и социальной защиты населения посетила с рабочей поездкой Карагандинскую область, в ходе которого оценила готовность региона к работе в новом формате адресной социальной помощи.

Как отметили в пресс-службе ведомства, рабочую поездку по региону министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова начала с районного центра Осакаровка.

В первую очередь министр ознакомилась с работой центра занятости Осакаровского района и оценила его готовность к работе в новом формате адресной социальной помощи, интересовалась его материально-техническим оснащением и профессиональной подготовкой специалистов.

«Адресная социальная помощь является не только денежной выплатой, а комплексной мерой выхода из бедности. И сегодня важно сделать все для того, чтобы центры занятости в результате трансформации стали доступнее, а его специалисты были готовы оказать все необходимые услуги населению на принципах Единого окна. Не случайно мы сегодня посещаем районный центр. Основные участники Программы - это жители сельских округов и районных центров», - отметила глава ведомства.

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К слову, Осакаровский район стал одним из первых в Карагандинской области, где в июле 2015 года был запущен пилотный проект «Өрлеу». За два с лишним года его реализации в проект вовлечены более 50 семей или порядка 270 человек. Обусловленная денежная помощь оказана на общую сумму более 8 млн тенге.

Эти меры позволили увеличить среднедушевой доход малообеспеченных граждан в два раза - с 6 358 тенге до 12 572 тенге.

В 2017 году для реализации проекта «Өрлеу» предусмотрены средства на сумму порядка 13 млн тенге, где 2,5 млн тенге – из местного бюджета района, остальные - из республиканского.

«Для нашего региона новый формат оказания адресной социальной помощи уже знаком. Более двух лет в Карагандинской области действовал пилотный проект «Өрлеу». Мы на практике изучили все тонкости новой системы. И можем с уверенностью сказать, что она себя оправдывает. В рамках проекта «Өрлеу» за 2,5 года порядка 2,5 тысяч человек стали его участниками. Часть из них была переобучена, трудоустроена или открыла собственное дело. Ранее эти люди находились за чертой бедности», - сказал в свою очередь аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

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Своим мнением о пилотной программе «Өрлеу» поделилась и участница проекта Наталья Федулова. Ее семья стала участником проекта в 2015 году. Тогда одинокая мама получила финансовую поддержку в размере 150 тысяч тенге и открыла свое собственное дело. Сегодня любимое занятие – услуги парикмахера - приносят доход и является основным видом заработка для семьи.

«Благодаря этой уникальной программе, я открыла свой небольшой бизнес и с уверенностью могу реализовать свои планы. Теперь и я приношу свой скромный вклад в развитие экономики и пользу своим односельчанам», - сказала Наталья Федулова.

По итогам посещения районного центра, министр встретилась с акимами сельских округов, с руководителями районных центров занятости, а также с сотрудниками и консультантами центров занятости, которые будут непосредственно работать с населением. Главной темой совещания стало внедрение нового формата адресной социальной помощи и грядущие изменения в пенсионной системе.

В качестве приоритетной задачи на сегодняшний день Тамара Дуйсенова обозначила внедрение адресной социальной помощи нового формата, а также актуальность проведения информационно-разъяснительной работы среди населения.

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Она отметила важность донести до населения информации о том, что новый формат АСП заменит три ныне существующих вида пособий, предоставляемых многодетным и малообеспеченным семьям. Объединены будут в один пакет специальное пособие многодетным семьям, детское пособие до 18 лет для малообеспеченных семей и действующая адресная социальная помощь. Его получателями станут семьи, имеющие доходы ниже 50% от величины прожиточного минимума (сегодня – 40%) в расчете на каждого члена семьи.

Дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства будет оказана поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела и получении кредита для этих целей.

При этом по данным министра, сама адресная социальная помощь будет разделена на безусловную и обусловленную денежную помощь. Первая будет предоставляться пожилым пенсионерам, семьям инвалидов, а также одиноким матерям с детьми дошкольного возраста. Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Тогда как обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. В противном случае семья будет лишена адресной социальной помощи.

Затронула министр и тему трудоустройства населения. В этой части она рассказала о планах министерства по внедрению Электронной биржи труда, где будет консолидирована вся информацию о вакансиях и соискателях.

Интересной и продуктивной стала встреча министра с представительницами Ассоциации деловых женщин, членов Ассамблеи народа Казахстана, партии «Нұр Отан», неправительственного сектора. Основной темой встречи стало обсуждение вопроса модернизации пенсионной системы.

«Со следующего года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года», - сказала Тамара Дуйсенова.

Такой подход, по ее словам, восстанавливает справедливость в отношении лиц, получающих сегодня низкие размеры пенсий, имея 30-40 летний трудовой стаж. Для лиц, имеющих стаж более 33-х лет, как до 1998 года, так и после 1998 года размер базовой пенсии будет увеличен в два раза по сравнению с текущей. Если сегодня это 14 тыс. тенге, то с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать 28 тыс. тенге.