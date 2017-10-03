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Соглашение о судоходстве одобрено на Совете Евразийской экономической комиссии

03.10.2017 17:20   548   0

Соглашение о судоходстве одобрено на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 октября. Кроме того, члены Совета ЕЭК, вице-премьеры, согласовали ряд проектов документов, которые поступят на рассмотрение глав государств и правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соглашение о судоходстве в странах ЕАЭС упростит доступ судов под флагами государств ЕАЭС на внутренние водные пути стран Союза и снизит административные издержки бизнеса при осуществлении перевозок речным транспортом. Важной частью документа является взаимное признание судовых документов и квалификационных документов капитана и членов экипажей судов. Соглашение будет определять порядок и условия плавания при перевозке и буксировке на смежных внутренних водных путях, при транзите и двусторонних перевозках. Совет ЕЭК принял предложенный проект соглашения и направил его в правительства государств-членов для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа.

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На Совете ЕЭК согласован порядок работы с инициативами в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.Основой документа является процессная модель (связанная модель деятельности), охватывающая все этапы работы: от подачи заявки на проработку инициативы до принятия решения о запуске проекта. Предлагается сформировать группу экспертов (так называемый офис управления инициативами), работа которых повысит качество анализа и оценки заявок. Кроме того, на базе портала Комиссии будет создан единый реестр инициатив, а также интерфейс для взаимодействия с авторами проектов и мониторинга процесса рассмотрения инициатив и проведения исследований на их основе.

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Предварительное моделирование процесса позволит эффективно управлять жизненным циклом инициатив, сократить длительность процесса работы по их оценке и принятию итогового решения. Повысится скорость реакции на текущие изменения в работе над проектами, снизятся финансовые издержки, вырастет качество кооперации между государством и бизнесом.

Проект документа будет направлен на рассмотрение глав правительств государств-членов на заседании Евразийского межправительственного совета.

Совет ЕЭК одобрил ряд проектов решений Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 октября 2017 года. На нем будет рассмотрен ряд вопросов в области торговой и транспортной политики Союза. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Кроме того, будут представлены Основные направления международной деятельности Союза на 2018 год. Президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

  • Источник:
  • Пресс-служба ЕЭК
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