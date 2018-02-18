Сокращенных налоговиков направят в спецподразделения

В Министерстве финансов РК сообщили, куда направят высвобожденных в связи с оптимизацией налоговых и таможенных проверок сотрудников.

«В результате проведенного подсчета контрольно-надзорных функций и, учитывая, что налоговые и таможенные проверки сокращены на 45%, были определены новые штаты для выполнения дополнительных функций. Согласно законодательства по вопросам экспортного контроля, в рамках ЕАЭС определены функции по экспортному контролю на внутренней границе, для выполнения этих задач планируется создание специального подразделения», - отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, как отмечают в Минфине, на границе Казахстана с Узбекистаном в целях повышения качества работы и сокращения времени провоза товаров таможенные посты будут переведены на круглосуточный режим работы. В этих целях создано два новых контрольно-пропускных поста. Поэтому часть сотрудников будет направлена именно сюда.

Также в морском порту Актау был создан пропускной пункт «Құрық» с целью перевода работы на 24-часовой режим в течение семи дней в неделю. В связи с этим опять же возникает необходимость дополнительного штата работников. Ранее ведомство сообщало, что в связи с оптимизацией проверочных процедур будет высвобождено 600 штатных единиц.

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