Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента Кыргызстана

Согласно предварительным результатам голосования, лидером президентской гонки стал экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По данным Центральной избирательной комиссии, за него отдали голоса 54,75% избирателей.

Явка на выборах составила около 56%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в стране Нуржан Шайлдабекова.

"Участие в выборах приняли около 56% из 3,025 млн внесенных в списки граждан", - сказала она.

Предварительные данные подсчитаны на основе поступивших от электронных избирательных урн сведений. "Официальные результаты голосования станут известны позднее после поступления протоколов ручного подсчета голосов со всех участков", - отметила глава ЦИК.

Расхождения между сведениями электронных избирательных урн и данных протоколов ручного подсчета голосов будут минимальные, заявила Шайлдабекова.

На пост президента страны претендуют 11 кандидатов, если ни один из них сегодня не сможет получить более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты. Как уверяют в ЦИК, повторное голосование в таком случае состоится приблизительно во второй половине ноября.

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Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.