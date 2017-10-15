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Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента Кыргызстана

15.10.2017 22:00   844   0

Согласно предварительным результатам голосования, лидером президентской гонки стал экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По данным Центральной избирательной комиссии, за него отдали голоса 54,75% избирателей.

Явка на выборах составила около 56%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в стране Нуржан Шайлдабекова.

"Участие в выборах приняли около 56% из 3,025 млн внесенных в списки граждан", - сказала она.

Предварительные данные подсчитаны на основе поступивших от электронных избирательных урн сведений. "Официальные результаты голосования станут известны позднее после поступления протоколов ручного подсчета голосов со всех участков", - отметила глава ЦИК.

Расхождения между сведениями электронных избирательных урн и данных протоколов ручного подсчета голосов будут минимальные, заявила Шайлдабекова.

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На пост президента страны претендуют 11 кандидатов, если ни один из них сегодня не сможет получить более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты. Как уверяют в ЦИК, повторное голосование в таком случае состоится приблизительно во второй половине ноября.

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Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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