Сооронбай Жээнбеков: Только народ Кыргызстана решает судьбу своей страны

Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который, по данным Центризбиркома набрал более 54% голосов, провел пресс-конференцию.

Жээнбеков сообщил, что выборы показали Кыргызстан, как суверенное, независимое и демократическое государство.

Также он поблагодарил своих оппонентов, "которые в очень жесткой конкурентной борьбе показали себя достойно".

Новый президент намерен продолжить курс на национальное возрождение, начатый Алмазбеком Атамбаевым.

В предвыборной программе сказано, что в основу его политической платформы закладывается "целенаправленная и конкретная работа будущего главы государства по реализации долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года".

Также Жээнбеков видит, что перед Кыргызстаном на ближайшие 6 лет стоит задача закрепиться в числе независимых демократических государств и стран с динамично развивающейся экономикой и стабильно растущими доходами населения.

Он обещает создать "рай" для бизнеса, рабочие места и условия для ежегодного роста экономики на 6-10%, решить множество коммунальных проблем и т.д.

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Что касается политики, новый глава Кыргызстана намерен продолжать проводить курс на сохранение и углубление союзнических отношений с Россией, также продолжить сотрудничество со странами Центральной Азии, Китаем, ближним и дальним зарубежьем, в том числе с США и Евросоюзом.

"Я обещаю работать ради людей и на благо страны. Это мой главный принцип и цель жизни!" — заявлял Жээнбеков.

Помимо прочего Сооронбай Жээнбеков в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном и выразил свое отношение к Нурсултану Назарбаеву.

"Каждое государство — суверенное, и мы должны ко всем относиться уважительно. Тогда все вопросы решатся сами. Мы в таком русле работаем — ко всем с уважением относимся, особенно к нашим соседям", — сказал он о ситуации на границе.

На вопрос о его отношении к Нурсултану Назарбаеву Жээенбеков ответил, что "это президент соседнего братского государства. Мы с уважением относимся к государствам и их президентам, с которыми сотрудничаем".