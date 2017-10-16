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Сооронбай Жээнбеков: Только народ Кыргызстана решает судьбу своей страны

16.10.2017 08:50   1576   0

Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который, по данным Центризбиркома набрал более 54% голосов, провел пресс-конференцию.

Жээнбеков сообщил, что выборы показали Кыргызстан, как суверенное, независимое и демократическое государство.

Также он поблагодарил своих оппонентов, "которые в очень жесткой конкурентной борьбе показали себя достойно".

Новый президент намерен продолжить курс на национальное возрождение, начатый Алмазбеком Атамбаевым.

В предвыборной программе сказано, что в основу его политической платформы закладывается "целенаправленная и конкретная работа будущего главы государства по реализации долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года".

Также Жээнбеков видит, что перед Кыргызстаном на ближайшие 6 лет стоит задача закрепиться в числе независимых демократических государств и стран с динамично развивающейся экономикой и стабильно растущими доходами населения.

Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента Кыргызстана...
Согласно предварительным результатам голосования, лидером президентской гонки стал экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По данным Централ...

Он обещает создать "рай" для бизнеса, рабочие места и условия для ежегодного роста экономики на 6-10%, решить множество коммунальных проблем и т.д.

В Казахстане изменены правила исчисления социальных отчислений

Что касается политики, новый глава Кыргызстана намерен продолжать проводить курс на сохранение и углубление союзнических отношений с Россией, также продолжить сотрудничество со странами Центральной Азии, Китаем, ближним и дальним зарубежьем, в том числе с США и Евросоюзом.

"Я обещаю работать ради людей и на благо страны. Это мой главный принцип и цель жизни!" — заявлял Жээнбеков.

Помимо прочего Сооронбай Жээнбеков в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном и выразил свое отношение к Нурсултану Назарбаеву.

"Каждое государство — суверенное, и мы должны ко всем относиться уважительно. Тогда все вопросы решатся сами. Мы в таком русле работаем — ко всем с уважением относимся, особенно к нашим соседям", — сказал он о ситуации на границе.

На вопрос о его отношении к Нурсултану Назарбаеву Жээенбеков ответил, что "это президент соседнего братского государства. Мы с уважением относимся к государствам и их президентам, с которыми сотрудничаем".

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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