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Совбез ООН договорился о прекращении огня в Сирии

25.02.2018 11:20   902   0

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии. Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней. Исключением являются военные операции против ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация). 

«Сразу же после прекращения огня все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятственный и беспрерывный еженедельный доступ для гуманитарных колонн Организации Объединенных Наций и ее партнеров», – говорится в документе.

Члены Совбеза напомнили, что 5,6 млн сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 3 млн находятся в труднодоступных или осажденных районах.

В резолюции содержится требование ко всем сторонам конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права и обеспечить безопасность медицинских работников, больниц и других медицинских учреждений.

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При этом члены Совбеза подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды», Фронта «Ан-Нусра» (запрещенные в Казахстане организации) и др.

Делегация Казахстана при ООН выступила на экстренном заседании совбеза

Члены Совбеза также призвали стороны конфликта снять осаду с жилых районов в Восточной Гуте, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. 

Голосование по проекту резолюции откладывали уже несколько раз, поскольку члены Совбеза долго не могли договориться о некоторых формулировках. Субботнее голосование состоялось на два часа позже запланированного времени.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил задержки тем, что первоначальный вариант проекта резолюции носил «директивный» характер и не мог способствовать прекращению огня. 

«У нас заняло так много времени согласование резолюции, потому что мы не поддерживаем заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длительный срок просто потому, что это в таком виде невыполнимо. Директивой, без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон, прекращения огня не наступает. Такой оторванный от жизни подход точно не поможет решению неотложных гуманитарных вопросов в Сирии», - cказал г-н Небензя.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие резолюции о прекращении боевых действий в Сирии. Он ожидает, что стороны будут выполнять ее положения, особенно те, которые касаются доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых.

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Фото: Shutterstock

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