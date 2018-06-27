Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с иранской ядерной сделкой

Сегодня СБ ООН рассмотрит ход выполнения резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, передает Interfax Казахстан.

Как отмечается, это будет первое заседание СБ ООН по этой теме после выхода 8 мая США из сделки с Ираном.

Таким образом, члены Совбеза заслушают пятый отчет генерального секретаря ООН о ходе выполнения резолюции 2231.

Напомним, СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231, в которой он одобрил СВПД. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы, заявил о своем стремлении построить новые отношения с Ираном на основе осуществления СВПД и довести рассмотрение этого вопроса до удовлетворительного завершения.

Совет Безопасности подтвердил, что осуществление СВПД в полном объеме будет способствовать укреплению уверенности в исключительно мирном характере иранской ядерной программы, и обратил особое внимание на то, что СВПД способствует поощрению и содействию развитию нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном.

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В резолюции отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения.

Напомним, 8 мая текущего года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.