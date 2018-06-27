Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.44
-0.005%
EUR/KZT
396.31
-0.003%
RUB/KZT
5.38
+0.002%
EUR/USD
396.31
-0.003%
EUR/CHF
396.31
-0.003%
EUR/JPY
396.31
-0.003%
GBP/USD
449.86
-0.003%
USD/CHF
340.44
-0.005%
USD/JPY
340.44
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.44 396.31 5.38
-0.005% -0.003% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с иранской ядерной сделкой

27.06.2018 19:31   460   0

Сегодня СБ ООН рассмотрит ход выполнения резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, передает Interfax Казахстан.

Как отмечается, это будет первое заседание СБ ООН по этой теме после выхода 8 мая США из сделки с Ираном.

Таким образом, члены Совбеза заслушают пятый отчет генерального секретаря ООН о ходе выполнения резолюции 2231.

Напомним, СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231, в которой он одобрил СВПД. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы, заявил о своем стремлении построить новые отношения с Ираном на основе осуществления СВПД и довести рассмотрение этого вопроса до удовлетворительного завершения.

Китай подарит Казахстану «Золотой мост» стоимостью $3 млн...
Монумент под названием «Золотой мост» китайского архитектора Шун-ли появится за ТРЦ «Хан шатыр» в Астане. Скультптуру стоимост...

Совет Безопасности подтвердил, что осуществление СВПД в полном объеме будет способствовать укреплению уверенности в исключительно мирном характере иранской ядерной программы, и обратил особое внимание на то, что СВПД способствует поощрению и содействию развитию нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном.

В 2017 году российские инвестиции в Казахстан составили $1,2 млрд

В резолюции отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения.

Напомним, 8 мая текущего года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    25

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    39

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    66

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    16

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    9

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное