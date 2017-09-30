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Совет Безопасности ООН рассмотрел кризис в Мьянме

30.09.2017 09:17   1152   0

Совет Безопасности ООН провел открытое заседание по ситуации в Мьянме. Заседание было созвано по просьбе делегаций Великобритании, США, Франции, Швеции, Египта, Казахстана и Сенегала, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Кризис в бирманском штате Ракхайн трижды рассматривался советом за последний месяц, однако это было в формате закрытых консультаций.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что 2 сентября им было направлено письмо совету безопасности с призывом предпринять совместные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса в северном штате Ракхайн. По его мнению, необходимо осуществить срочные меры для защиты людей, облегчения их страданий, предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, устранения коренных причин происходящего, а также поиска долговременного решения. Он также осудил нападение, совершенное в конце августа т.н. «Армией спасения рохинджа Аракана» на силы безопасности Мьянмы, после которого обострился нынешний кризис.

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По словам А.Гутерриша, по меньшей мере, полмиллиона мирных жителей покинули свои дома и нашли убежище в Бангладеш. Он отметил, что, хотя точное число беженцев неизвестно, по разным оценкам, 94 процента из них – представители народности рохинджа. «Я по-прежнему призываю власти Мьянмы принять три срочные меры: во-первых, остановить военную операцию; во-вторых, предоставить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи; в-третьих, обеспечить надлежащее добровольное возвращение беженцев – в условиях безопасности - в их родные места, где они смогли бы продолжить свою жизнь», - заявил глава ООН.

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Беженцы рассказывают о серьезнейших нарушениях прав человека – неизбирательном применении огнестрельного оружия, использовании противопехотных мин и сексуальном насилии, отметил глава ООН. В этом контексте Генеральный секретарь отметил, что «использование смертоносной силы, даже в чрезвычайных ситуациях, должно быть соизмеримо с угрозой общественному порядку, и необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы и травмы, особенно для невооруженных людей и общин».

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В выступлении на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров выразил серьезную обеспокоенность казахстанской стороны ситуацией в Мьянме, особо подчеркнув, что около 60 процентов беженцев составляют дети.

Казахстан солидарен с призывом в адрес правительства Мьянмы принять срочные меры для нормализации положения в стране, прекращения актов преследования и дискриминации мусульман-рохинджа, обеспечения беспрепятственного доступа международным гуманитарным организациям для оказания чрезвычайной помощи пострадавшему населению, а также безопасного возвращения беженцев на родину в штат Ракхайн.

Постпред отметил, что кризис вокруг ситуации с рохинджа был рассмотрен главами государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества в рамках I-го Саммита ОИС по науке и технологиям 10 сентября в Астане. Казахстанский дипломат выразил мнение, что растущая проблема беженцев в приграничных с Мьянмой странах, может послужить плодородной почвой для внутреннего и международного терроризма. Отмечено, что, будучи страной, разработавшей свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, включая Ассамблею народа Казахстана и инициативу по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Казахстан призывает власти Мьянмы принять все необходимые меры для восстановления мира и межобщинного согласия посредством межконфессионального диалога и всеобъемлющего процесса примирения.

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Делегация Казахстана приветствовала рекомендации Консультативной комиссии Кофи Аннана по проблемам штата Ракхайн и призвала правительство Мьянмы принять конкретные шаги для их скорой реализации.

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