Советник Эрдогана: «Турция рассмотрит выход из НАТО»

Главный советник президента Турецкой Республики Ялчын Топчу призвал пересмотреть вопрос членства Турции в НАТО из-за враждебной политики альянса по отношению к Анкаре.

Ялчын Топчу отметил, что для Турции наступило время пересмотреть членство страны в НАТО.

«НАТО, которая всячески проявляет враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции», – цитирует RT Ялчына Топчу.

Как отмечается, вопрос выхода Турции из состава НАТО советник Эрдогана поднял после скандала, когда организаторы учений НАТО в Норвегии причислили основателя ТР Мустафу Кемаля Ататюрка и нынешнего президента к противникам.

«В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированных во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовались фотография Ататюрка и имя Эрдогана», – сказал Ялчын Топчу.

Он также заявил, что «за всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО».

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Стоит отметить, ранее военные из Норвегии извинились перед Турцией за фото Эрдогана и Ататюрка на стенде с изображениями условного противника во время учений НАТО. В ответ на это Анкара отозвала своих военных с учений.