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Создать отдельный госорган по надзору за безопасностью полетов предложил Талгат Мусабаев

12.10.2017 11:50   502   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Депутат Сената Талгат Мусабаев зачитывая в ходе пленарного заседания палаты депутатский запрос, адресованный премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, отметил, что в настоящее время сложилась критическая ситуация в гражданской и других видах авиации. Подтверждением чему являются произошедшие за последнее время авиационные происшествия, в том числе с человеческими жертвами.

А расположение вещей указывают на устоявшуюся, неэффективную систему обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов.

«Мировая практика показывает, что основные государственные функции – сертификация и надзор, обеспечивающий безопасность полетов, не должны быть сосредоточены в одном ведомстве, так как в этом случае не обеспечивается объективность принимаемых мер и решений и как следствие подает уровень безопасности полетов.

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Если говорить о гражданской авиации в Казахстане, то данные функции находятся в введении одного ведомства – Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию. Таким образом, один и тот же госорган сертифицирует, а затем осуществляет контроль и надзор над своей же работой», - посетовал депутат.

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Обратившись к мировой практике, парламентарий отметил необходимость отделить функции сертификации от функции контроля и надзора. Это, по его мнению, обеспечит объективность принимаемых решений, создаст состязательность ведомств и имеет другие положительные моменты, которые приведут к повышению уровня безопасности полетов в нашей стране.

«Имеет смысл объединить функцию надзора и контроля с функцией расследования и создать отдельный государственный орган по надзору за безопасностью полетов и расследованию авиационный происшествий в составе правительства – ГосАвиаНадзор Республики Казахстан», - подчеркнул Талгат Мусабаев.

По его убеждению, данный госорган должен пресекать любые попытки, деятельность в сфере гражданской и других видах авиации, угрожающих безопасности полетов, должен привлекать к ответственности лиц, создавших условия угрожающие безопасности полетов, независимо от права собственности на субъекты и объекты авиации путем передачи материалов расследования и инспекционных проверок в правоохранительные органы.

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