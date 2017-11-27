Спикер Мажилиса РК встретился с заместителем председателя Госдумы РФ

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и заместитель председателя Государственной думы России Сергей Неверов провели встречу в рамках Международной парламентской конференции, посвященной Дню Первого президента РК, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Нурлан Нигматулин поздравил Сергея Неверова с избранием на пост руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Это придаст новый импульс казахстанско-российским отношениям, в том числе и на межпарламентском уровне», - отметил в начале встречи спикер Мажилиса РК.

Он также подчеркнул высокие результаты в укреплении двустороннего и многостороннего взаимодействия, основанные на взаимопонимании и дружбе лидеров Казахстана и России.

Участники встречи констатировали заинтересованность в продолжении обмена опытом законодательного сопровождения проводимых реформ в обеих странах, реализации проектов, в том числе межрегионального развития и сотрудничества.